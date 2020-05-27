Российская блогерша станцевала в костюме монахини и разгневала пользователей

Российская блогерша Яна Леонова станцевала в костюме католической монахини и разгневала пользователей сети. Видеоролики она опубликовала в своем аккаунте в TikTok, на который подписано более 300 тысяч человек.

Девушка станцевала на камеру в черно-белом наряде с глубоким декольте и разрезом. После этого блогерша начала получать в свой адрес злобные комментарии, оскорбления и угрозы.

В своем Instagram-аккаунте Леонова попыталась оправдаться и заявила, что не насмехается над религией. «В Библии сказано: "Не суди, да не судим будешь". Если вы правда верите, то хватит писать мне гадости. Я не оскорбляю религию», — написала девушка.

Ранее 17-летняя блогерша Несса Баретт (Nessa Barrett) опубликовала видео с танцем под стихи из Корана в своем аккаунте в TikTok, на который подписано шесть миллионов человек. Девушке пришлось удалить ролик и выложить запись с извинениями после того, как в Twitter поднялась волна недовольства ее поведением.

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