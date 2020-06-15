Женщины раскрыли правду о своей реальности и удивили мужчин

Пользовательница TikTok Сара Биггерс (Sarah Biggers) запустила флешмоб в котором предложила девушкам поделиться подробностями своей реальности. Многие рассказали, что неотъемлемой частью их женской повседневности является постоянный страх перед насилием, что удивило многих мужчин.

«Дамы, мне кажется, нам стоит раскрыть правду о нашей реальности», — сказала Биггерс, а затем начала перечислять неприятные детали, с которыми сталкивается сама. Зрительницам, с которыми происходило то же самое, она предложила поучаствовать во флешмобе. «Загни палец, если тебя накачивали наркотиками, если твоих друзей накачивали наркотиками, если тебя преследовали», — начала Биггерс. К деталям женской реальности она отнесла страх идти к автомобилю без средства самозащиты или перцового баллончика, обязательную проверку заднего сиденья в автомобиле и мгновенную блокировку дверей в машине.

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Кроме того, пользовательница TikTok предложила загнуть пальцы тем женщинам, которых сексуально домогались, которые делали в постели с мужчиной что-то, чего они не хотели, потому что боялись отказать, а также тем, кто испытывает страх, когда слышит за спиной бегущего мужчину.

Биггерс добавила, что она не ненавидит мужчин. Девушка записала ролик для того, чтобы показать им, как выглядит женская реальность. Другие пользовательницы соцсети сняли аналогичные видео, а в комментариях к ее посту признались, что загнули практически все пальцы. При этом для мужчин женская реальность оказалась сюрпризом. «Мне больно и очень грустно. И я злюсь. Мне очень, очень, очень жаль. Мне понадобилось 40 лет, чтобы понять, что женщины живут не так, как я», — написал в комментариях @quiet_lee.

Ранее в TikTok стал популярен флешмоб, участницы которого как будто невзначай били других людей по лицу сумкой или пакетом. В комментариях его назвали самым тупым челленджем, на который больно смотреть.

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