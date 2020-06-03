Обычные женщины повторили фото супермоделей в бикини и запустили флешмоб

Женщины массово повторили фотографии популярных моделей в бикини и запустили новый тренд во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. На опубликованные в Instagram-аккаунтах снимки обратили внимание журналисты Daily Mail.

Инициатором челленджа, получившим название #SwimsuitIconChallenge, стал американский спортивный журнал Sports Illustrated. В рамках флешмоба десятки обычных женщин пытались воссоздать обложки модных изданий, на которых ранее появлялись такие супермодели, как Джиджи Хадид, Эшли Грэхем, Тайра Бэнкс, Ирина Шейк и другие.

Например, пользовательница с ником @adabettina повторила фотографию Джиджи Хадид, попозировав в похожем слитном купальнике с откровенным вырезом на животе, оголявшим часть груди. Юзерша @cortnibeers, в свою очередь, спародировала снимок Хайди Клум в красно-желтом бикини с принтом в стиле тай-дай. Так, чтобы сделать кадр максимально похожим на оригинал, девушка нарисовала на своем теле купальный костюм такой же расцветки.

@si_swimsuit #swimsuiticonchallenge I made this out of a men’s basketball jersey😊 so it’s truly sport and swim all in one🙈 if you can, please tag @mj_day and @si_swimsuit in the comments, I would love for them to see my take on the challenge🦋 Фото опубликовано @adabettina

Флешмоб поддержала и американская блогерша Аманда Родригез (Amanda Rodriguez). В своем Instagram-аккаунте она повторила обложку издания, на которой запечатлена российская модель Ирина Шейк в розовом бикини с желтыми лямками. Родригез надела похожий комплект и сфотографировалась на пляже в аналогичной позе.

I don’t post bikini photos very often but when I do of course it’s for a @si_swimsuit challenge 🙈😋 I wanted to recreate one of my favorite SI covers! Thank you to my husband for helping me by playing my photographer, this was fun. 😘🤣 #swimsuiticonchallenge @mj_day Фото опубликовано @the_amanda_rodriguez_

В мае бикини с прозрачными частями стали трендом на карантине. В купальниках с силиконовыми бретельками фотографировались модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow), телезвезда Хлои Ферри (Chloe Ferry), блогерша Аманда Элиз Ли (Amanda Elise Lee) и другие звезды. Отмечается, что названные изделия появились в ассортименте многих марок, в том числе Fashion Nova, PrettyLittleThing и Missguided.

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