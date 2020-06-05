В сети запустили высмеивающий убитого полицейским чернокожего флешмоб

В TikTok запустили флешмоб под названием George Floyd challenge, высмеивающий убитого полицейским в США чернокожего мужчину Джорджа Флойда. Как сообщает The Daily Beast, возмущенные челленджем пользователи создали на Change.org петицию с требованием удалить весь контент под хештегом #georgefloydchallenge.

Участники флешмоба — в основном подростки (авторы петиции уточнили, что они белые). Один из них лежит на земле или на полу, а второй давит ему коленом на шею и при этом улыбается. Отмечается, что в TikTok материалы с соответствующим хештегом набрали около 40 тысяч просмотров. При этом в других социальных сетях высмеивающие Флойда видео практически не публиковались.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре арестованный скончался от удушения.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией проходят из-за смерти Флойда в десятках городов США. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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