Блогер раскрыл людям глаза на самих себя с помощью одного факта о времени

TikTok-блогер с ником AsapSCIENCE поделился с подписчиками одним фактом о восприятии времени. Ролик набрал больше четырех миллионов просмотров, а в комментариях, которых уже около 12 тысяч, юзеры отметили, что это знание раскрыло им глаза на самих себя.

«Если я скажу, что назначенная на полдень встреча была перенесена на два часа, то во сколько теперь она пройдет: в 10 утра или в два часа дня?» — спросил AsapSCIENCE и объяснил, что в этом случае может быть только две интерпретации. «Если ты считаешь, что в два часа, то ты — эгоцентричный человек. Ты видишь себя персоной, которая может двигать время», — посчитал блогер. Выбравшие второй вариант люди считают время главной движущей силой, а себя неспособными управлять им.

Проверить эту теорию блогер предложил с помощью опроса друзей и родственников. «Спросите! И вы увидите, что они видят мир абсолютно по-разному», — предсказал AsapSCIENCE.

В комментариях пользователи поверили словам блогера и рассказали, что совершенно не ожидали узнать такое о себе. Для многих этот факт оказался «разрушающим восприятие времени».

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