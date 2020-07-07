В сети вычислили неожиданную и умилительную способность котов

Пользователи соцсети TikTok вычислили неожиданную способность котов: они могут быть очень аккуратными с обычным куриным яйцом. Первой на это обратила внимание юзерша с ником @annafromtiktok, ролик которой набрал 830 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Девушка рассказала, что если дать коту яйцо, то он, вероятнее всего, будет защищать его. В доказательство она засняла, как ее питомец отреагировал на то, что в лапах у него появилось яйцо. Кот обнял его и начал облизывать. Пользователей TikTok умилило такое поведение животного.

Некоторые решили лично проверить, как будут вести себя с яйцами их коты. Юзеры @traceyjorgensen, @badgurlkathy и другие совершили такой же эксперимент, и у каждого из них он завершился успешно.

В мае интернет-пользователи обнаружили аналогичную способность у своих детей. Одна женщина в своем видео рассказала, что ходит слух, будто бы ребенок будет аккуратен с яйцом, и решила это проверить. В итоге ее дочь действительно вела себя спокойно и очень осторожно обращалась с ним.

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