Попытка блогерши снять видео для соцсети окончилась приездом бригады спасателей

14-летняя блогерша из Великобритании решила снять видео для TikTok, качаясь в предназначенных для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет качелях, и застряла. Как сообщает Daily Mail, девушка была вынуждена вызвать бригаду спасателей, чтобы освободиться.

Когда подросток не смогла встать с качелей, мать и соседи сперва попытались помочь ей самостоятельно. Всего девушка провела в качелях около полутора часов.

«Даже если ты не проспавшись в TikTok, ты точно станешь известной на пожарной станции», — сказала блогерше ее мать. Женщина также призналась, что, когда была подростком, однажды застряла в детских качелях, как и ее ребенок. Она добавила, что ее первой реакций на ситуацию с дочерью был смех, однако позже она поняла, что все обстоит немного серьезнее, чем она полагала.

Прибывшие на вызов пожарные сняли сидение качели, чтобы девушка смогла встать, и попытались стянуть его, однако у них ничего не вышло. Затем они намазали ее ноги и качель жидкостью для мытья посуды — в конце концов подростку удалось освободиться.

Ранее в июне пользователи TikTok раскритиковали участницу американского реалити-шоу Шармейн Бей, которая решила поучаствовать в челлендже и облила свою трехмесячную дочь водой. В сети женщину обвинили в том, что она подвергла ребенка опасности, после чего она удалила ролик.