Женщина придумала способ пылесосить труднодоступные места и изменила жизни людей

Пользовательница Facebook нашла способ очищать самые труднодоступные места с помощью пылесоса. Своей находкой она поделилась в группе Mums Who Clean («Мамы, которые убирают»). В комментариях люди многие признались, что она изменила их жизни.

Женщина предложила взять несколько пластиковых трубочек, связать их резинкой и использовать вместо насадки для пылесоса. Она отметила, что связка трубочек должна быть достаточно большого диаметра, чтобы не проваливаться в пылесос.

По словам пользовательницы Facebook, с помощью такого приспособления можно убирать в недоступных для обычных насадок местах. Еще одним плюсом этой идеи она посчитала то, что мелкие предметы вроде монет не будут случайно засасываться пылесосом.

В комментариях многие поблагодарили женщину за идею и признались, что она изменила их жизни. «Это решит все мои проблемы!» — написала одна из пользовательниц. «Это великолепно. Не могу поверить, что производители пылесосов до сих пор не придумали ничего подобного».

Ранее пользовательница TikTok продемонстрировала способ мыть сразу все фрукты и овощи. Женщина использовала не раковину, а посудомоечную машину. В отсек для чистящего средства она добавила уксус.