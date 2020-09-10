Блогер показал идеальный способ мести своему врагу

TikTok-блогер с ником jc.dombrowski в своем видео показал идеальный способ мести врагу. Его ролик набрал почти три миллиона просмотров и 840 тысяч лайков.

Блогер рассказал, что для наказания человека, «который над вами издевается» нужно купить в магазине икру и закинуть ее в ту часть под капотом автомобиля, которая располагается ближе всего к кондиционеру.

«Что произойдет? Икра начнет гнить и завоняет тухлой рыбой. Каждый раз, когда ваш враг будет включать кондиционер, этот запах будет бить ему прямо в лицо», — подчеркнул он.

Юзер отметил, что этот способ он придумал специально для девушек и для гомосексуалов, которые подвергаются агрессии со стороны недоброжелателей. Вместе с тем, в описании к ролику парень с целью избежать судебных исков и разбирательств указал, что предложение является шуткой.

Ранее пользовательница TikTok с ником Destiny коварно отомстила изменявшему ей парню и шокировала людей. После повторного случая неверности она решила ответить возлюбленному. Юзер собрала его личные вещи в коробку, распылила на них лак для волос, после чего посыпала одежду блестками.