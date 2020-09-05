Девушка коварно отомстила изменявшему ей парню и шокировала людей

Пользовательница TikTok с ником Destiny (Судьба) коварно отомстила изменявшему ей парню и шокировала людей. Многие пользователи сети сочли ее поведение токсичным, отмечает Daily Mirror.

Destiny рассказала на видео, что дала изменившему ей бойфренду второй шанс, однако он снова ее предал. Тогда она решила отомстить ему. Девушка собрала его личные вещи в коробку, распылила на них лак для волос, после чего посыпала одежду блесками. По ее словам, в прошлом она отправляла ему любовные письма, добавляя в конверт немного блесток.

«Вот что происходит, когда вы дважды изменяете девушке, которая любит блестки», — прокомментировала она опубликованный в TikTok ролик.

Видео собрало более 2,5 миллиона лайков и десятки тысяч комментариев. Некоторые зрители поддержали желание Destiny отомстить. «Девушки, используйте еще больше блесток, их в самом деле невозможно вымыть», «Он, конечно, зря тебе изменил, но тебе стоило добавить больше блесток, затем полить это все клеем и снова посыпать блестками», — писали юзеры.

Другие же комментаторы посчитали, что девушка зашла слишком далеко. «Это очень токсично с твоей стороны», «Почему люди стараются причинить друг другу как можно больше боли при расставании? Будь умнее и живи дальше», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что в Китае девушка решила проучить изменявшего ей парня и отправила ему тонну лука, пожелав «плакать так же сильно», как она. Китаянка чувствовала себя опустошенной после того, как парень бросил после года отношений.