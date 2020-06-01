Мужчина застукал возлюбленную с другим и жестоко отомстил ей

Пользователь Reddit рассказал на портале, как его друг застукал возлюбленную с любовником и жестоко отомстил ей. Его публикация собрала множество комментариев.

В воскресенье, 31 мая, пользователь под ником Deadlock1989 поделился на сайте историей расставания его друга Джека с девушкой Джилл. По его словам, пара находилась в отношениях пять лет. За год до разрыва Джилл осталась без работы и уже не могла выплачивать кредит за машину. Джек решил помогать любимой. Он взял на себя не только ежемесячные взносы за авто, но и расходы на его обслуживание.

«Прошел год, а Джилл по-прежнему сидела без работы. Но не потому, что ей отказывали работодатели, а из-за того, что она обленилась и днями била баклуши, пока Джек зарабатывал деньги», — утверждает автор поста.

Однажды Джек решил сделать Джилл сюрприз и пораньше ушел с работы. На подъезде к дому он увидел чужую машину и припарковался поодаль. Он незаметно заглянул в дом через окно и застукал возлюбленную с другим мужчиной. Джек не стал устраивать сцен, сел в автомобиль и уехал.

Позже он вернулся домой и провел небольшое расследование. С помощью Facebook Джек выяснил имя любовника Джилл, а также узнал, что они уже как полгода встречались за его спиной. «Тогда он пришел в бешенство и захотел отомстить. Он знал для этого лучший способ», — продолжил Deadlock1989.

Джек прекратил оплачивать кредит за машину Джилл, подключив услугу автоплатежей к ее счету. «Теперь ему оставалось только дождаться конца месяца, чтобы наслаждаться местью», — отметил его друг. Прошло время, и Джилл не смогла расплатиться в магазине с помощью карты — на счету не оказалось денег. Она позвонила в банк и узнала, что с ее карты списали ежемесячный платеж за кредит.

Когда Джилл позвонила Джеку и спросила, что происходит, он ответил: «Я знаю, что ты мне изменяла. И я не собираюсь платить за машину моей бывшей». После этих слов он повесил трубку. У Джилл не получалось самостоятельно покрывать расходы за автомобиль. В конечном счете ей пришлось вернуть машину в счет задолженности. «Теперь она передвигается от дома до работы на автобусе», — заключил автор поста.

Ранее сообщалось, что в Китае девушка решила проучить изменявшего ей парня и отправила ему грузовик красного лука. К посылке была приложена записка: «Я плакала три дня, теперь твоя очередь».

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