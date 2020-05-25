Бывший друг из мести объявил женщину умершей от коронавируса

Жительница английского города Россингтон, Графство узнала, что ее приятель объявил ее друзьям и семье, что она умерла от коронавируса, чтобы отомстить ей за отказ пригласить его в чат для мам. Об этом сообщает Daily Star.

Приятель спросил Шерон МакИвани (Sharon McIIvaney), как она себя чувствует во время режима самоизоляции. Женщина ответила, что хорошо, поскольку ей не дает скучать чат, в котором она состоит вместе с другими матерями. Тогда мужчина спросил, может ли он присоединиться к чату и получил отказ.

После этого МакИвани обнаружила в Facebook фальшивый аккаунт, созданный от ее имени. В нем сообщалось, что она заразилась коронавирусом и говорилось, что всем, кто приходил к ней домой, в частности, недавно был на барбекю-вечеринке, должны проверить, не заразились ли они инфекцией.

Через несколько часов на странице мужчины, которому она отказала в доступе к чату, появилось сообщение: «Спи спокойно, Шерон МакИвани, мы будем скучать по тебе. Тебя слишком рано забрала эта ужасная болезнь». Знакомые Шерон были шокированы, прежде чем она смогла прояснить ситуацию и объявить, что она жива и хорошо себя чувствует.

Женщина в слезах позвонила бывшему другу и пыталась добиться от него ответа на вопрос, зачем он сделал это. Позже он рассказал дочери МакИвани, что этого бы не произошло, если бы она добавила его в чат. «Полагаю, она вынесла ценный урок, что нужно ценить своих друзей и не пользоваться ими», — отметил он.

МакИвани сообщила о преследовании со стороны знакомого в полицию. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель шотландского города Форфар, округ Ангус, нашел на кладбище собственную могилу и считает, что надгробие без его ведома установила бывшая жена. Мужчина предположил, что она купила землю и установила надгробие, так как хочет, чтобы ее похоронили рядом с ним.

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