Индийский фермер ожил во время собственных похорон

В Индии 55-летний фермер пришел в сознание во время собственных похорон, сообщает AsiaOne.

По данным издания, мужчина потерял сознание, когда пас коз. Его семья решила, что он скончался и устроила похороны. В момент, когда тело уже собирались опустить в могилу, один из присутствующих заметил, что «умерший» покачал головой.

Фермера немедленно отправили в больницу. Как оказалось, у него была сильная лихорадка, из-за которой тот упал в обморок и казался мертвым.

11 октября сообщалось, что житель индонезийской провинции Восточная Ява вернулся домой после собственных похорон. Ранее он одолжил деньги у знакомого, а в залог оставил свой мотоцикл. Будучи без документов, тот попал на нем в смертельное ДТП. В итоге погибшего приняли за настоящего владельца транспорта.

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