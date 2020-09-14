Звезда TikTok «обокрал» сотрудника «Макдоналдса»

Известный американский тиктокер под ником JRI$H украл у сотрудника «Макдоналдса» вейп. Все происходящее мужчина снял на камеру, а позже опубликовал в аккаунте Project Better, пишет The Daily Dot.

Ролик начинается с момента, когда JRI$H подъезжает на машине к окошку для выдачи заказа. Он спросил у сотрудника ресторана, курит ли тот вейп. Услышав утвердительный ответ, тиктокер попросил собеседника показать ему устройство для парения. Как только сотрудник «Макдоналдса» достал свой гаджет, блогер выхватил его и быстро уехал. В следующем кадре JRI$H назвал себя «вейп-полицейским» и выбросил вейп в окно автомобиля.

Судя по всему, тиктокер активно борется с курением электронных сигарет. «На одного вейпера на улицах меньше», — говорится в описании к ролику. К тому же под видео стоит тег #nomorenicatin (никакого больше никотина).

За четыре дня ролик набрал более трех миллионов просмотров и около 460 тысяч лайков. Некоторые зрители похвалили автора ролика, однако большинство осудили его за кражу. Нашлись и те, кто вовсе не поверил в происходящее — по их мнению, JRI$H заранее договорился с сотрудником ресторана, чтобы записать вирусный ролик.