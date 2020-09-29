Блогер столкнул свою девушку в аквариум с акулами

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TikTok-блогер по имени Джон Шепф (John Schoepf) опубликовал ролик, в котором подшутил над своей возлюбленной, столкнув ее в аквариум с акулами.

Судя по подписи к видео, пара была на каникулах в Мексике. Они шли по мостику возле пляжа. По дороге мужчина увидел небольшой закрытый вольер, куда и бросил свою девушку. Упав в воду, она начала кричать и барахтаться, после чего Шепф быстро вытащил девушку на сушу и стал успокаивать. Жертва пранка была настолько напугана, что потеряла дар речи.

«Когда твоя девушка боится акул, и вы толкаете ее в бассейн с акулами», — подписал он ролик.

Зрителей вывела из себя шутка мужчины. Они назвали его поступок унизительным и жестоким по отношению к возлюбленной. «Толкать ее, а потом успокаивать — это самая манипулятивная вещь, которую я когда-либо видел», — написал один из пользователей TikTok.

В следующем видео столкнувшийся с волной негодования блогер попытался оправдаться перед рассерженными подписчиками. Он объяснил, что в аквариуме плавала обыкновенная рыба-прилипала (акулья ремора), а его девушка на тот момент была «чертовски пьяна» и вообще не понимала, что происходит. Жертва пранка тоже оправдала поступок возлюбленного и сказала, что не обижается на него.