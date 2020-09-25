Мужчины показали женщин со стороны и высмеяли их привычки

Мужчины начали массово записывать и публиковать в соцсети TikTok видео с пародиями на своих жен, чтобы показать, как те выглядят со стороны. Они одеваются, как их жены, имитируют их голоса и манеру поведения. Авторы большинства роликов шутливо передразнивают вредные и безобидные привычки возлюбленных. Одним из первых подобное видео опубликовала пользовательница TikTok с никнеймом marbarboyce.

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Муж комично изобразил девушку, в том числе высмеял, как она пугается при его внезапном появлении. Ролик вскоре попал в топ соцсети, начиная с 19 сентября он набрал около семи миллионов просмотров.

Популярность публикации привлекла внимание других мужчин, которые решили последовать примеру и на один день вжились в роль своих жен. Для большего эффекта многие стали надевать на голову полотенца для имитации длинных волос.

В ролике юзера с ником carsonbuck парень изобразил, как его партнерша ковыряется в пупке, после чего нюхает палец. Сразу несколько блогеров обратили внимание на привычку жен брать немного еды у них, а после спрашивать: «Можно я возьму кусочек?» Также супруги высмеяли реакцию возлюбленных, когда те случайно ударялись о предметы или стену.

Ранее брак 49-летнего жителя индийского штата Тамилнад оказался под угрозой после того, как жена проверила геоданные в его телефоне и обнаружила там места, посещение которых он не смог объяснить. Мужчина утверждает, что в таинственных «перемещениях» виновата компания Google.