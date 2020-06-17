Внезапно узнавшего о беременности жены военного назвали «пожалевшим обо всем»

twitter.com/COSTCOBACKWOODS

Пользовательница TikTok Сэйвинг Грэйс (Sayving Grayce) выложила видео с реакцией своего мужа, внезапно узнавшего о том, что она забеременела вторым ребенком. Позднее ролик исчез из аккаунта женщины, однако появился в Twitter, где набрал около четырех миллионов просмотров, пишет The Goat.

Грэйс сообщила супругу-военному о том, что у них будет еще один ребенок, необычным способом: она одела свою дочку в куртку с надписью «Старшая сестра» и отдала в руки мужу. Видео стало вирусным из-за того, что реакция отца оказалась неоднозначной: увидев, что написано на спине у девочки, он нервно улыбнулся и спросил у жены: «Ты беременна? Да ну?»

«Реакции хуже уже никогда не будет», — добавил юзер @COSTCOBACKWOODS, опубликовавший видео. Многие при этом принялись сочувствовать мужчине, которого пользователь @chancebhope назвал «пожалевшим обо всем». «Черт, да он, кажется, и этого ребенка не хотел», — предположила @aprilbaragia. А юзер @adamwarfield_ предположил, что именно так выглядел бы человек, которого зовут «Черт, это безумие».

В комментариях пользователи также предположили, что мужчина так сконфузился, потому что решил быстро посчитать, сколько месяцев его не было дома. «Но меня же не было десять месяцев», — продолжил @gassed.

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