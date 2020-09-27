Блогерша перестала публиковать фото в бикини и потеряла 70 000 подписчиков

Канадская фитнес-блогерша Софи Грей перестала публиковать фотографии в бикини и потеряла из-за этого 70 тысяч подписчиков в Instagram. Об этом сообщает Business Insider.

Раньше Софи регулярно публиковала снимки в бикини со своих тренировок, демонстрируя пресс и спортивную фигуру. Теперь же она отказалась от этой практики, чтобы показать подписчикам более реальное представление о своей жизни. По признанию блогерши, из-за старых публикаций она чувствовала себя «неадекватной», так как она постоянно беспокоилась об имидже своего тела, так как от этого зависела ее ценность как блогера. «Все, что я делала, вращалось вокруг этих фотографий», — сказала она.

По словам Софи, она пересмотрела свое отношение к занятиям спортом. Женщина осознала, что ее самооценка никак не связана с тем, как она выглядит. Она решила, что необходимо принять и любить себя таким, какой ты есть, и не беспокоиться из-за того, как выглядишь или что ешь. По мнению блогерши, фитнес-аккаунты могут одним людям помочь чувствовать себя лучше, в то время как для других это может иметь противоположный эффект. Свои мысли она изложила в очередной посте, набравшем более четырех тысяч лайков.

После этого заявления от Софи отписалось порядка 70 тысяч юзеров, однако она не жалеет об изменениях, которые внесла в свой аккаунт и блог, и стала чувствовать себя счастливее. Она посоветовала пользователям социальных сетей следить за своими чувствами во время прокрутки ленты и подписываться лишь на те аккаунты, которые вдохновляют.

Ранее визажистка показала разницу во внешнем виде с натуральным макияжем и его отсутствием, чем удивила пользователей сети. Так она решила продемонстрировать мужчинам, которые хотят, чтобы девушка выглядела естественно и меньше красилась, чем отличается лицо без косметики от лица с естественным мейкапом.