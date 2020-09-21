Культовая дырявая обувь из резины вновь стала трендом

Знаменитости начали массово носить сандалии с дырками и запустили новый модный тренд. На опубликованные в сети снимки обратили внимание журналисты The Sun.

Речь идет о культовых резиновых сабо с отверстиями для декоративных значков американского бренда Crocs. Отмечается, что сандалии изначально были разработаны как обувь для катания на лодках, но со временем этот предмет гардероба стал универсальным.

Так, например, папарацци сняли канадского музыканта Джастина Бибера в описанной обуви ярко-розового цвета. Индийская актриса Приянка Чопра, в свою очередь, сфотографировалась в оранжевых сандалиях и удлиненном кардигане в тон.

Как сообщает издание, на прошлой неделе марка Crocs завоевала 15-е место среди самых культовых модных явлений в истории по версии онлайн-платформы Farfetch.

Ранее в сентябре «отцовские» сандалии на липучках под классический костюм признали трендом. Подобное сочетание было представлено в новой коллекции бренда Theory. Кроме того, модные блогерши предпочитают носить такую обувь с платьями и джинсами.