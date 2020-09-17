«Отцовские» сандалии на липучках под классический костюм признали трендом

Сочетание классического костюма и сандалий с застежками на липучках, которые ранее в сети прозвали «отцовскими», признали новым трендом в 2020 году. Фотографии таких образов появились на странице бренда Theory.

Манекенщики американской марки представили описанную обувь в новой коллекции. Их запечатлели в брюках и пиджаках разных цветов и материалов. Так, один из моделей снялся в коричневом наряде из вельвета, который состоит из штанов и рубашки. Другой участник фотосессии попозировал в шерстяном брючном костюме в вертикальную полоску.

Фото опубликовано @eletrikhman_new

В то же время модные блогерши предпочитают носить подобные сандалии с платьями и джинсами. При этом некоторые пользовательницы сочетают их с шортами, спортивными штанами и велосипедками.

Журналисты Mirror также обратили внимание на то, что покупатели стали скупать сандалии на липучках из масс-маркетового магазина Primark, которые похожи на пару из модного дома Prada. По их мнению, обувь люксового бренда обрела популярность, однако из-за высокой цены — 420 фунтов стерлингов (40 тысяч рублей) — люди начали искать им более дешевую альтернативу.

Фото опубликовано @fashiontowant

Кроме того, знаменитости все чаще появляются на публике в сандалиях с застежками на липучках, которые обычно ради удобства носят туристы и мужчины среднего возраста. Например, в такой обуви заметили британскую писательницу и модель Алексу Чанг (Alexa Chung), блогерш Соню Лайсон (Sonia Lyson) и Лоис Опоку (Lois Opoku), а также дизайнера Кьяру Ферраньи (Chiara Ferragni).

Отмечается, что одним из первых такие сандалии выпустил модный дом Chanel в 2019 году. Сейчас похожую обувь производят и такие бюджетные бренды, как The Iconic, The Row, Asos, H&M и Kurt Geiger.

В мае журналисты предсказали возвращение в моду «уродливых» сандалий. Речь идет о сандалиях-сланцах бренда Birkenstocks. По информации издания, указанная модель активно набирает популярность: их продажи на сайте ретейлера John Lewis выросли на 44 процента в последние недели мая.