Платье с разрезами под грудью стало новым летним трендом

Облегающее вязаное платье в пол стало новым летним трендом среди знаменитостей в 2020 году. Об этом сообщает Page Six.

Речь идет о наряде длины макси на тонких бретелях, которое изготовлено из хлопка и оформлено двумя вырезами под грудью. По информации издания, в ассортименте бренда Cult Gaia платье за 458 долларов (32 тысячи рублей) представлено в нескольких цветах: коричневом, белом и бежевом.

Фото опубликовано @rosiehw

Например, в названном изделии белого цвета попозировала в собственном доме супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley). В таком же платье «ангел» Victoria's Secret Роми Стрейд (Romee Strijd) объявила о своей беременности в соцсетях.

Фото опубликовано @romeestrijd

Жена Джастина Бибера Хейли, в свою очередь, опубликовала серию снимков, на которой она запечатлена в бежевом образе на пляже. А телеведущая Уитни Порт (Whitney Port) сфотографировалась в коричневом наряде и джинсовой куртке в Мексике. Помимо этого, манекенщица Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) появилась в описанном платье на вечеринке бренда Bulgari.

Фото опубликовано @haileybieber

В июле журналисты объявили, что сандалии с толстой подошвой и застежками на липучках, которые в сети прозвали «отцовскими», стали новым трендом. Отмечается, что знаменитости все чаще выходят в свет в обуви, которую обычно благодаря удобству носят туристы и мужчины среднего возраста. Среди них писательница Алекса Чанг (Alexa Chung), блогерши Соня Лайсон (Sonia Lyson) и Лоис Опоку (Lois Opoku), а также дизайнер Кьяра Ферраньи.

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