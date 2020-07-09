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«Отцовские» сандалии на липучках стали новым модным трендом

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Фото: @sonialyson

Сандалии с толстой подошвой и застежками на липучках, которые в сети прозвали «отцовскими», стали новым трендом в 2020 году. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, знаменитости все чаще появляются на публике в обуви, которую обычно благодаря удобству носят туристы и мужчины среднего возраста. Так, например, недавно в черных сандалиях прошлась по улицам Лондона британская писательница и модель Алекса Чанг (Alexa Chung). В такой же паре обуви папарацци сфотографировали блогерш Соню Лайсон (Sonia Lyson) и Лоис Опоку (Lois Opoku) в Берлине в мае нынешнего года.

Фото опубликовано @sonialyson

Кроме того, дизайнер Кьяра Ферраньи (Chiara Ferragni) опубликовала фото в своем Instagram, на котором она запечатлена в фиолетовых сандалиях Chanel. Предпринимательница Люси Уильямс (Lucy Williams) также попозировала в босоножках на липучках.

Фото опубликовано @chiaraferragni

Отмечается, что одним из первых такие сандалии выпустил модный дом Chanel в 2019 году. В ассортименте люксового бренда модель представлена в различных цветах и стоит 1250 долларов (88 тысяч рублей).

Фото опубликовано @fashionarchiving

Журналисты добавляют, что похожую обувь выпускают и такие бюджетные бренды, как The Iconic, The Row, Asos, H&M и Kurt Geiger.

В июле стало известно, что женская блузка с высоким воротником с оборкой стала новым трендом в 2020 году. По словам экспертов моды, указанная вещь была особенно популярна в 1980-х благодаря матери принца Уильяма, принцессе Диане. Они добавляют, что одна из причин возвращения описанной блузки в моду — тренд на сдержанную одежду.

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