Спортивные тренды 80-х вернулись в моду во время пандемии

Спортивные тренды прошлого века вернулись в моду на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Журналисты проанализировали поисковые запросы пользователей сети и выяснили, что в изоляции люди начали больше интересоваться тренировками, спортивным оборудованием и одеждой неоновых цветов, популярной в 1980-х годах. Так, например, просмотры видеокурсов по аэробике Джейн Фонды, которые впервые были выпущены в 1982 году, увеличились вдвое.

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Помимо этого, британская певица Дуа Липа выпустила ролик с тренировкой под свою песню Physical, на котором сделала упражнения в наряде кислотного цвета. Она также начала продавать одежду, вдохновленную образами прошлого века, на своем официальном сайте.

По информации издания, продажи спортивного оборудования, а именно степ-платформ, эспандеров для бедер и кардиотренажера Bowflex, которые активно использовали в 1980-х, выросли на 200 процентов за время режима самоизоляции.

Ранее американская актриса и модель Лили-Роуз Депп вернула в моду популярные в нулевых годах джинсы с заниженной талией. Папарацци запечатлели ее в широких спущенных на бедра джинсах бренда American Vintage. Отмечается, что, помимо нее, в подобных брюках появлялись модели Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Известно, что такой дизайн джинсов стал популярным в 2000 году благодаря иконам стиля того времени Бритни Спирс и Гвен Стефани.

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