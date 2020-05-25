Головной убор российских бабушек станет трендом у мужчин после пандемии

Стилисты считают, что шелковые платки станут трендом у мужчин летом 2020 года после пандемии коронавируса. Об этом сообщается в итальянской версии журнала Vogue.

По мнению экспертов моды, из-за распространения COVID-19 мужчины начнут не только повязывать платок на голову или шею, но и носить его в качестве защитной маски.

Отмечается, что мужские платки разных расцветок уже появились в новых коллекциях брендов Gucci, Salvatore Ferragamo, Versace, Burberry и Etro.

Головной убор российских бабушек начал пользоваться популярностью у мужчин благодаря знаменитостям, в частности A$AP Rocky, Джейдену Смиту и Марку Джейкобсу.

В декабре 2019 года американский рэпер A$AP Rocky, показал на видео свой способ ношения аксессуара. В описании к посту он объяснил, что повязывает платок «в фирменном стиле российской бабушки». Для ролика он использовал бежевый платок Gucci с паттерном из логотипов марки и изображением змеи. Вскоре аксессуар стал отличительным элементом стиля рэпера, который позднее выпустил трек под названием Babushka Boi.

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