Американский рэпер показал способ завязать платок как российская бабушка

Американский рэпер A$AP Rocky выложил видео, на котором он демонстрирует, как правильно завязать на голове платок в его фирменном «стиле российской бабушки». На пост в Instagram музыканта обратили внимание в Vogue.

Сначала в ролике A$AP Rocky разворачивает бежевый платок Gucci с паттерном из логотипов марки и изображением змеи. Затем он накидывает аксессуар на голову и перевязывает его концы вокруг шеи.

Фото опубликовано @asaprocky

К этой же публикации прикреплены две фотографии рэпера, на которых он сидит на кожаном диване в платке, брюках точно такой же расцветки, белой футболке и в украшениях.

Издание отмечает, что A$AP Rocky уже неоднократно появлялся на публике с платком на голове. Впервые в таком виде его заметили на американской передаче The Daily Show, а затем и на кинофестивале в Лос-Анджелесе. В то же время в своем Instagram-аккаунте он публиковал селфи в платке с подписью FaceTime in Babushka.

После этого платок российской бабушки стал отличительным элементом стиля рэпера, который вскоре выпустил трек под названием Babushka Boi.

Более того, после выходов музыканта, этот тренд стал модным среди других западных мужчин. Так, в январе сообщалось, что глава бренда Vetements Демна Гвасалия повязал косынки на голову моделей во время показа осень-зима 2018.

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