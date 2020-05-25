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Популярные в нулевых годах джинсы вновь стали модным трендом

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Фото: American Vintage

Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, вернула в моду тренд на модель джинсов из нулевых годов. К такому выводу пришли журналисты издания Vogue.

Папарацци сфотографировали 20-летнюю знаменитость на улицах Парижа в широких спущенных на бедра джинсах. Речь идет о синих брюках марки American Vintage с низкой посадкой и объемными карманами по бокам. Образ Депп дополнили белый кроп-топ, кроссовки Air Jordan, узкие черные очки и защитная маска.

“Lily-Rose Depp Just Brought Back One of the Biggest Trends of the 2000s” — The @Vogue article is linked in my bio! #new — More images with Lily out in Paris / May 21, 2020

Фото опубликовано @melodydepp

Отмечается, что недавно помимо дочери голливудского актера в подобных джинсах на публике появлялись певица Рианна, супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид.

По информации издания, такой дизайн джинсов стал популярным в 2000-м году благодаря поп-исполнительницам и иконам стиля того времени Бритни Спирс и Гвен Стефани. Осенью 2019 года указанный тренд в свои коллекции начали вводить модные дома Balenciaga и Balmain.

В марте Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, вернула в моду несколько трендов из 90-х годов. 23-летнюю Хадид неоднократно фотографировали в экстравагантных образах, вдохновленных тенденциями прошлого века. Так, во время недели моды в Париже она была запечатлена в джинсовом костюме модного дома Balenciaga, а в Нью-Йорке и в Париже она появлялась в панамах разных цветов.

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