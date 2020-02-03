Дочь Джонни Деппа вышла на публику в прозрачном платье без нижнего белья

Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, вышла на публику в откровенном наряде без нижнего белья. Ее снимки появились в Instagram-аккаунте издания Just Jared.

20-летняя Депп пришла на церемонию вручения кинопремии BAFTA, которая состоялась в Лондоне 3 февраля, в черном платье в пол из кружевной прозрачной ткани французского модного бренда Chanel.

Фото опубликовано @justjared

Образ модели дополнен массивными браслетами, серьгами и черными туфлями на высоком каблуке с открытым мысом. Из-под наряда Депп просвечивала ее обнаженная грудь.

В 2018 году Лили-Роуз Депп снялась обнаженной для журнала V Magazine. Депп сфотографировалась для обложки и приняла участие в совместной фотосессии с актрисой Памелой Андерсон. В выпуске также было опубликовано интервью 19-летней актрисы со звездой фильма «Сумерки» Кристен Стюарт.

Лили-Роуз Депп известна по ролям в таких фильмах, как «Бивень», «Йоганутые», «Планетарий», «Танцовщица», «Челюсти лося». Она была номинирована на кинопремии «Сезар» и «Люмьер» как лучшая начинающая актриса.

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