Дочь Джонни Деппа снялась голой и попозировала с Памелой Андерсон

Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, снялась обнаженной для журнала V Magazine. Номер поступит в продажу в ноябре, сообщается на сайте издания.

Депп сфотографировалась для обложки журнала и приняла участие в совместной фотосессии с актрисой Памелой Андерсон. В выпуске также будет опубликовано интервью 19-летней актрисы со звездой фильма «Сумерки» Кристен Стюарт.

В фильмографии Лили-Роуз Депп такие проекты, как «Бивень», «Йоганутые», «Планетарий», «Танцовщица», «Челюсти лося». Она была номинирована на кинопремии «Сезар» и «Люмьер» как лучшая начинающая актриса.

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