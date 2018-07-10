На Джонни Деппа подали в суд за избиение

На Джонни Деппа подан судебный иск от члена съемочной группы фильма «Город лжи». Менеджер по локациям утверждает, что актер дважды ударил его по ребрам и словесно унизил, сообщает The Independent.

Грэг Брукс по прозвищу Рокки заявил, что Депп напал на него, когда менеджер пытался ввести ограничения на пребывание группы на съемочной площадке. Инцидент произошел во время работы над фильмом о расследовании убийства рэперов Тупака Шакура и Notorious В.I.G. (настоящее имя Кристофер Уоллес), где Депп играет детектива.

Поданный в судебные инстанции Калифорнии 14-страничный документ гласит, что драка произошла 13 апреля 2017 года, во время съемок вблизи отеля Barclay в центре Лос-Анджелеса.

По словам Брукса, у производственной команды было разрешение сниматься до 19:00 за пределами отеля, и до 22:00 в самом здании. После того, как менеджер сообщил режиссеру фильма Брэду Фурману, что съемки должны закончиться в означенное время, тот якобы ответил: «Почему бы вам не рассказать об этом Джонни Деппу?».

Получив отказ, менеджер немедленно обратился к полицейскому, но столкнулся с самим Деппом, который закричал: «Кто, к чертям собачьим, ты такой? Ты не имеешь права говорить мне, что делать! Я плевать хотел на твои слова!». (В английском варианте речь актера сопровождалась нецензурной бранью — прим. «Лента.ру»). Затем Депп дважды ударил Брукса по ребрам, после чего телохранители Деппа увели его с площадки.

Брукс также утверждает, что от Деппа «пахло алкоголем», и скорее всего актер принимал наркотики на съемочной площадке. В иске говорится, что через неделю Брукс вернулся на площадку, но был уволен за отказ от подписания декларации о том, что он не будет подавать в суд на производственную компанию Good Film Productions.

Нынешний юридический документ включает требование о возмещении морального вреда от Деппа, режиссера Фурмана и продюсера картины Мириам Сегал. Кинозвезду также обвиняют в нападении, а создателей фильма в противоправном расторжении контракта.

Представители компании и сам Депп пока уклоняются от комментариев. В настоящее время актер судится со своими адвокатами и финансовыми управляющими, утверждая, что те обманули его на миллионы долларов.

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