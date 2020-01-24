Самая красивая женщина в мире вышла на последний показ Готье в прозрачном платье

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, приняла участие в последнем показе французского модельера Жан-Поля Готье. Снимки были опубликованы на портале Yahoo News.

24-летняя Хадид вышла на подиум в платье из прозрачной ткани, украшенном черными нашивками и дополненном пышной белой юбкой. Наряд был надет на голое тело. Стилисты выбрали для образа модели нейтральный макияж и распущенные волосы.

A dream come true... to watch you work and see your imagination come to life was one of the most beautiful things I have witnessed! An artist, visionary and genius... Mr. Jean-Paul Gaultier ❤️❤️❤️ incredible final show, so beyond honored to walk for you .... Adore you JPG!! And the amazing team @ @jpgaultierofficial ❤️❤️❤️ Фото опубликовано @bellahadid

Подписчики знаменитости оценили ее образ в комментариях к посту. «Твоя красота дополняет это платье, как и платье дополняет твою красоту», — написал один. «Ты просто богиня», — заявил другой. «Магическая», — заметил третий. «Мы так горды тобой!» — высказался четвертый.

22 января Жан-Поль Готье провел свой последний модный показ в театре Шатле в Париже. Сам дизайнер появился в конце шоу в своей рабочей одежде.

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Ранее в январе Хадид выложила фото, сделанное напротив зеркала топлес. На снимке модель позирует босиком без бюстгальтера в расстегнутых синих джинсах прямого кроя. Она сделала фото в полный рост, не добавив подпись к публикации.

В октябре прошлого года внешность Хадид признали идеальной, назвав ее самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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