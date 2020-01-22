Самая красивая в мире женщина сфотографировалась топлес

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, сфотографировалась в зеркало топлес. Селфи появилось в сторис ее Instagram-аккаунта.

На снимке модель позирует босиком без бюстгальтера в расстегнутых синих джинсах прямого кроя. Она сделала фото в полный рост, не добавив подпись к публикации.

В январе супермодель уже публиковала откровенную серию снимков, сделанных перед зеркалом. На фотографиях она позирует в ванной в прозрачном боди из сетки на голое тело. Производитель вещи — английский модный дом Burberry. Наряд украшен пайетками и стразами, которые окаймляют овальные вырезы по бокам и над грудью девушки.

В октябре прошлого года внешность Хадид признали идеальной, назвав ее самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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