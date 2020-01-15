Самая красивая в мире женщина сфотографировалась в сетке на голое тело

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, показала серию снимков, сделанных перед зеркалом. Публикация появилась Instagram-аккаунте знаменитости.

На фотографиях Хадид позирует в ванной в прозрачном боди из сетки на голое тело. Производитель вещи — английский модный дом Burberry. Наряд украшен пайетками и стразами, которые окаймляют овальные вырезы по бокам и над грудью модели. В описании к посту Хадид отметила профиль бренда Burberry и его креативного директора модельера Риккардо Тиши.

Публикация модели собрала более миллиона лайков.

Материалы по теме Меньше слов, больше тела Цепи, стринги, декольте: как мир заново помешался на моде 90-х

Ранее в январе Белла Хадид показала снимки, сделанные во время празднования Нового года. На кадры одного из роликов попал танец 23-летней знаменитости в откровенном наряде — оголяющий грудь белый топ и юбка-макси такого же цвета со сборками и высоким разрезом.

В октябре прошлого года внешность Хадид признали идеальной, ее назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!