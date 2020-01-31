Платья с эффектом голого тела стали трендом среди знаменитостей. К такому выводу пришли журналисты The Sun.

В качестве примера они привели известных личностей, которые появлялись в прозрачных нарядах на различных мероприятиях. Так, американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид вышла на подиум в платье из прозрачной ткани, украшенном черными нашивками и дополненном пышной белой юбкой. Наряд был надет на голое тело.

Помимо этого, Хадид опубликовала серию снимков, на которых она позирует в ванной в откровенном прозрачном боди с пайетками и стразами английского модного бренда Burberry.

Модель Sports Illustrated Брукс Надер Фото: Bennett Raglin / Getty Images for Sports Illustrated Sportsperson of the Year 2019 1 /4

Кроме того, журналисты предоставили фотографию бодипозитивной певицы Lizzo, появившейся на музыкальной премии «Грэмми» в прозрачном блестящем платье, украшенном блестками.

В похожих костюмах также были замечены Пэрис Хилтон, Карди Би и Наоми Кэмпбелл.

В ноябре 2019 года британская актриса Наоми Уоттс, известная по фильму «Кинг Конг», появилась на церемонии вручения телевизионной премии Bambi в наряде с эффектом обнаженного тела. 51-летняя артистка запечатлена в многоуровневом белом платье Christian Dior с крупными рукавами и многочисленными узорами на кружевной ткани, нанесенными поверх основы телесного цвета.

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