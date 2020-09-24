Знаменитости полюбили новую модель бикини и запустили тренд

Популярные манекенщицы и блогерши массово начали публиковать снимки в купальнике с тропическим принтом, в результате чего данная модель стала новым трендом. На фотографии в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

Речь идет о раздельном купальном костюме австралийского бренда Glassons, который полюбили знаменитости. Стоимость комплекта составляет 30 долларов (2310 рублей). Верхняя и нижняя части отдельно — по 20 долларов (1540 рублей).

Так, например, фотографией в бикии у себя в Instagram поделилась бывшая звезда британского реалити-шоу Love Island Кэссиди Макгилл (Cassidy McGill). В то же время блогерша Руби Кадэнс (Ruby Cadence) сфотографировалась в аналогичном купальнике, сидя у бассейна.

Фото опубликовано @cattcity

Пользовательница с никнеймом @m.ichelle.ma опубликовала кадр в трендовом бикини и белом расстегнутом кардигане с коротким рукавом. А австралийка Лариса Карнеги (Larissa Carnegie) попозировала в тропическом купальнике на фоне скал.

Фото опубликовано @m.ichelle.ma

В июле бикини с топом в форме банта стало новым летним трендом. Знаменитости массово начали фотографироваться в купальнике, верхняя часть которого завязана спереди на узел. Отмечается, что флешмоб получил название Bowkini («Бикини в виде банта»).