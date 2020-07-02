Показана новая ставшая летним трендом модель бикини

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали публиковать снимки в бикини с топом в форме банта, в результате чего данная модель купальника стала новым летним трендом. На фотографии в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

Знаменитости массово показали купальник, верхняя часть которого завязана спереди на узел. Отмечается, что флешмоб получил название Bowkini («Бикини в виде банта»). Так, например, американская модель Дезире Шлотц (Desiree Schlotz) поделилась снимком, на котором она сидит в кресле в розовом бикини бренда Oh Polly с собранными в пучок волосами.

Фото опубликовано @anastasiasupernova

Актрису Анастасию Нова (Anastasia Nova) запечатлели на фоне бассейна в том же комплекте другого цвета. Стоимость купальника на сайте марки составляет 40 фунтов стерлингов (3514 рублей).

Блогерша Талия Скайнес (Tahlia Skaines) сфотографировалась в аналогичном белом бикини дома, а модель Тарша Оларте (Tarsha Olarte) попозировала в бархатном купальнике розового цвета.

Фото опубликовано @tarsha.whitmore

Ранее звезды массово надели розовые наряды и запустили новый флешмоб. Розовые платья вновь стали модными благодаря сериалу «Убивая Еву», который получил известность в 2020 году. Тренд поддержали такие знаменитости, как Рианна, Дженифер Лопес и Ким Кардашьян, а также Аманда Холден.

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