Знаменитости массово надели розовые наряды и запустили новый тренд

Знаменитости массово начали появляться на публике в нарядах розового цвета и запустили новый тренд. На размещенные в соцсетях снимки обратило внимание The Sun.

По информации издания, розовые платья вновь стали модными благодаря сериалу «Убивая Еву», который получил популярность в 2020 году. В одном из эпизодов актриса Джоди Комер, которая сыграла героиню Вилланель, появилась в наряде из тюля упомянутого цвета. В результате этот образ стал культовым.

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Среди звезд, которые поддержали тренд, оказались певицы Рианна, Дженифер Лопес, Рита Ора, сестры Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер, телеведущие Аманда Холден и Лора Уитмор.

Например, Дженифер Лопес запечатлели в пышном ярко-розовом платье со шлейфом на мероприятии по случаю выхода фильма «Начни сначала» с ее участием. Холден в свою очередь разместила в своем Instagram фото в наряде нежно-розового оттенка в горошек, а предпринимательница Кайли Дженнер надела короткое обтягивающее платье с логотипами Chanel.

“Sit Ready...” #SecondAct premiere night!!! Out December 21st!! Фото опубликовано @jlo

В мае женщины массово покрасили волосы в розовый цвет во время изоляции. Эксперты отметили, что спрос на краску упомянутого цвета увеличился после того, как его начали применять звезды мировой величины, например, певицы Дуа Липа и Тейлор Свифт.

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