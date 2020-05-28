Женщины массово покрасили волосы в розовый цвет во время изоляции

Женщины массово покрасили волосы в розовый цвет и запустили новый бьюти-тренд во время изоляции на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, продажи красок для волос розового оттенка у британского бренда Knight & Wilson увеличились на 160 процентов с момента введения в стране режима самоизоляции. «Сейчас мы наблюдаем огромный интерес среди женщин и мужчин всех возрастов на продукты из нашей линейки», — сказал основатель марки Ли Баннистер.

Он отметил, что зачастую студентам и работникам офисов не разрешается красить волосы в яркие цвета, поэтому сейчас, находясь дома из-за принятых ограничительных мер, они экспериментируют с внешностью.

По словам Баннистера, наибольшей популярностью пользуются синие, зеленые и розовые оттенки. Эксперт отметил, что спрос на последний резко увеличился после того, как краситься в новый цвет начали звезды мировой величины, например, певицы Дуа Липа и Тейлор Свифт.

🍒🍒🍒🍒🍒 Фото опубликовано @dualipa

Знаменитости запустили тренд на розовые волосы в апреле, во время пандемии коронавируса. Так, Виктория Бекхэм опубликовала Instagram-сторис, на которых запечатлено окрашивание ее сына Круза. Дженнифер Лав Хьюитт в свою очередь поделилась фотографией обновленной прически и подписала: «Улыбка девушки, которая сделала себе розовые пряди на дому, потому что заняться ей больше нечем».

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