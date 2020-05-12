Появился новый тренд в экспериментах с внешностью во время пандемии коронавируса

Среди моделей появился новый тренд в экспериментах с внешностью во время изоляции на фоне пандемии коронавируса. На фотографии в социальных сетях обратили внимание журналисты Dazed.

Поэкспериментировать с изменением внешности и перекрасить волосы в два разных цвета решили популярные модели Джорджия Мэй Джаггер, Руби Роуз, Сабрина Даймонд, Пикси Гелдоф и другие.

Например, австралийская супермодель и телеведущая Руби Роуз почти полностью постригла себе волосы и покрасила одну половину в розовый цвет, а другую — в голубой. «Ну, что я могу сказать? Иногда необходимо погрустить, а иногда нужен розовый цвет для поднятия настроения», — подписала она публикацию в своем Instagram-аккаунте, набравшую 903 тысячи лайков.

names for my new hair colour? Фото опубликовано @fuhzz

Британская модель филиппино-канадского происхождения Сабрина Даймонд перекрасила основную часть волос в розовый, а челку — в мятный оттенок, в то время как Джорджия Мэй Джаггер покрасилась в бирюзовый и лиловые цвета.

По словам журналистов издания, окрашивание в два оттенка идеально подходит для тех, кто не может определиться с выбором.

В апреле глава британского салона Bleach London Алекс Браунселл (Alex Brownsell) объяснил массовое желание женщин поэкспериментировать с внешностью во время самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Он связал это с отсутствием возможности выйти в свет: оставшиеся дома девушки решили испробовать на себе разные образы без опасений показаться на публике в случае неудачного результата.

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