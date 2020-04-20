Объяснена тяга женщин изменять внешность во время самоизоляции

Глава британского салона Bleach London Алекс Браунселл (Alex Brownsell) объяснил массовое желание женщин поэкспериментировать с внешностью во время самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Слова эксперта приводит Vogue.

Тягу к переменам Браунселл связывает с отсутствием возможности выйти в свет: оставшиеся дома из-за пандемии женщины решили испробовать на себе разные образы без опасений показаться на публике после неудачного эксперимента. Еще одним фактором, подталкивающим к изменениям, стала скука, из-за которой многие развлекаются посредством стрижки и покраски волос. «Сейчас появился отличный шанс воплотить в жизнь самые смелые идеи», — заявил Браунселл.

Журналисты заметили, что свой образ изменили и многие знаменитости. Например, 28-летняя модель Джорджия Мэй Джаггер в рамках онлайн-вечеринки #BleachHairParty покрасила волосы в два цвета — бирюзовый и голубой. Она призналась, что раньше из-за установленных на работе правил не могла красить волосы в яркие цвета.

I absolutely loved the @bleachlondon #BleachHairParty yesterday! Go to chat.bleachlondon.com to get on the guest list for our next party, and for one-on-one consultations for using our productions during the quarantine. We will be making donations from sales to the NHS #stayhome Фото опубликовано @georgiamayjagger

Популярная британская певица Дуа Липа в самоизоляции поделилась в Instagram-аккаунте снимком, на котором ее бойфренд Анвар Хадид (Anwar Hadid) красит ей волосы в розовый оттенок.

🌸Quarantine diaries🌸 - this weeks experiment... pink hair. That’s kind of it really... I haven’t acquired a new skill but I have joined world of warcraft and I have two pets on it called mintsaws and little sheena (one’s a dragonhawk and one’s a tiger). I’ve attempted a few morning facetime workouts with my friends and because ive still been doing bits of promo from home - a massive shout out is due to all the journalists who have been so patient with me while im on my quest to becoming a true tech wiz. Thank you to my @warnerrecords fam for my lovely flowers tooooooo 💐❤️ Фото опубликовано @dualipa

51-летняя визажистка Пати Дуброфф (Pati Dubroff) перекрасилась в фиолетовый цвет. Она призналась, что до этого целый год не могла решиться на такие перемены: «Этот оттенок делает меня счастливой. С ним я чувствую себя панком и оторвой!»

В апреле знаменитости массово красили волосы в розовый цвет, запустив новый бьюти-тренд во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Так, Виктория Бекхэм опубликовала Instagram-сторис, на которых запечатлены розовые волосы ее сына Круза, а Дженнифер Лав Хьюитт поделилась фотографией обновленной прически и подписала: «Улыбка девушки, которая сделала себе розовые пряди, сидя дома, потому что заняться больше нечем».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!