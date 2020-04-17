Коронавирус стал причиной массового стремления к привлекательной внешности

Во время режима самоизоляции, введенного во многих странах из-за распространения коронавируса, эксперты зафиксировали массовое стремление людей к привлекательной внешности. Результаты исследования крупнейшего французского производителя косметики L'Oreal стали известны CNN.

За первые три месяца 2020 года компания отметила повышенный интерес к своей продукции: по всему миру клиенты приобрели на 4,8 процента больше декоративной и уходовой косметики, чем за аналогичный период предыдущего года.

Особенно резкий скачок спроса во время пандемии наблюдался в Китае, где средства по уходу за кожей и волосами заказывали на 6,4 процента чаще, чем в прошлом году. «На примере Китая видно, что нынешняя ситуация [с коронавирусом] не снижает аппетита потребителей к косметическим товарам — он остается неизменным», — говорится в отчете.

Аналитики L'Oreal также установили, что заметнее всего выросло число онлайн-заказов: за первый квартал года в Китае оно повысилось на 67 процентов, а на мировом рынке — на 53 процента по сравнению с первыми месяцами 2019 года.

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«Я думаю, что после кризиса люди начнут скупать еще больше бьюти-средств, поскольку за это время они поймут, насколько важен уход за собой», — заключил председатель совета директоров L'Oreal Жан-Поль Агон.

В апреле стилист и парикмахер Владислав Лисовец посоветовал россиянкам «не заморачиваться» из-за внешности во время самоизоляции. Он порекомендовал мужчинам самостоятельно подстричься дома машинкой, а женщинам — дать волосам отдохнуть и просто дождаться момента, когда можно будет посещать салоны красоты.

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