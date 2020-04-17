Россиянкам посоветовали сохранять красоту с помощью геркулеса в самоизоляции

Россиянкам порекомендовали умываться настоем геркулеса, а также использовать увлажняющие шампуни и питательные лаки для ногтей во время режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Советы по сохранению красоты и здоровья дала доцент кафедры кожных и венерических болезней МГМУ имени Сеченова косметолог Людмила Смирнова, передает агентство «Москва».
По словам эксперта, кожа, волосы и ногти сохнут из-за нехватки свежего воздуха и солнечного света, а также стресса, который испытывают люди, находясь дома.
«Организму обязательно нужно помогать. Советую использовать любые увлажняющие средства, шампуни с увлажняющим эффектом, репейное масло, питательные лаки для ногтей, лаки с витаминами для ногтей, — пояснила Смирнова. — Если говорим о коже, то это коллагеновые маски, маски с гиалуроновой кислотой или, например, домашнее средство — настой геркулеса».
Для приготовления последнего косметолог предложила заварить геркулес, настаивать его в течение 12 часов, а затем умываться получившимся раствором утром и вечером. Она отметила, что в указанном настое содержится много полезных для кожи витаминов группы В, однако предупредила, что следует учитывать возможные аллергические реакции.
Помимо этого во время самоизоляции рекомендуется использовать кремы для рук, пить много воды, тренироваться и дышать свежим воздухом перед открытым окном. Все это, по мнению Смирновой, поможет сохранить красоту и улучшит настроение.
Ранее в апреле стилист и парикмахер Владислав Лисовец посоветовал россиянкам «не заморачиваться» из-за внешности во время самоизоляции. Он порекомендовал мужчинам самостоятельно подстричься дома машинкой, а женщинам — дать волосам отдохнуть и просто дождаться момента, когда можно будет посещать салоны красоты.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения