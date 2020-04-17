Россиянкам посоветовали сохранять красоту с помощью геркулеса в самоизоляции

Россиянкам порекомендовали умываться настоем геркулеса, а также использовать увлажняющие шампуни и питательные лаки для ногтей во время режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Советы по сохранению красоты и здоровья дала доцент кафедры кожных и венерических болезней МГМУ имени Сеченова косметолог Людмила Смирнова, передает агентство «Москва».

По словам эксперта, кожа, волосы и ногти сохнут из-за нехватки свежего воздуха и солнечного света, а также стресса, который испытывают люди, находясь дома.

«Организму обязательно нужно помогать. Советую использовать любые увлажняющие средства, шампуни с увлажняющим эффектом, репейное масло, питательные лаки для ногтей, лаки с витаминами для ногтей, — пояснила Смирнова. — Если говорим о коже, то это коллагеновые маски, маски с гиалуроновой кислотой или, например, домашнее средство — настой геркулеса».

Для приготовления последнего косметолог предложила заварить геркулес, настаивать его в течение 12 часов, а затем умываться получившимся раствором утром и вечером. Она отметила, что в указанном настое содержится много полезных для кожи витаминов группы В, однако предупредила, что следует учитывать возможные аллергические реакции.

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Помимо этого во время самоизоляции рекомендуется использовать кремы для рук, пить много воды, тренироваться и дышать свежим воздухом перед открытым окном. Все это, по мнению Смирновой, поможет сохранить красоту и улучшит настроение.

Ранее в апреле стилист и парикмахер Владислав Лисовец посоветовал россиянкам «не заморачиваться» из-за внешности во время самоизоляции. Он порекомендовал мужчинам самостоятельно подстричься дома машинкой, а женщинам — дать волосам отдохнуть и просто дождаться момента, когда можно будет посещать салоны красоты.

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