Россиянкам посоветовали «не заморачиваться» из-за внешности во время самоизоляции

Стилист и парикмахер Владислав Лисовец посоветовал россиянкам «не заморачиваться» из-за внешности во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит радио Sputnik.
Эксперт порекомендовал мужчинам самостоятельно подстричься дома машинкой, а женщинам — дать волосам отдохнуть и просто дождаться момента, когда можно будет посещать салоны красоты. Он также отметил, что если реже использовать инструменты для укладки, например, утюжки и плойки, то структура волос постепенно восстановится и уплотнится.
«Через месяц-полтора все увидят, насколько мы подвергаем волосы постоянному истощению. Понятно, что корни у всех отрастут, понятно, что челки у всех отрастут, но волосы станут лучше», — прокомментировал Лисовец.
В апреле парикмахер-стилист Меган Маркл Джордж Нортвуд (George Northwood) показал безопасный способ подстричься дома и не испортить внешность. Он посоветовал проводить процедуру напротив большого зеркала с хорошим освещением, используя подходящие парикмахерские ножницы, а также длинную узкую расческу.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения