Россиянкам посоветовали «не заморачиваться» из-за внешности во время самоизоляции

Стилист и парикмахер Владислав Лисовец посоветовал россиянкам «не заморачиваться» из-за внешности во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит радио Sputnik.

Эксперт порекомендовал мужчинам самостоятельно подстричься дома машинкой, а женщинам — дать волосам отдохнуть и просто дождаться момента, когда можно будет посещать салоны красоты. Он также отметил, что если реже использовать инструменты для укладки, например, утюжки и плойки, то структура волос постепенно восстановится и уплотнится.

«Через месяц-полтора все увидят, насколько мы подвергаем волосы постоянному истощению. Понятно, что корни у всех отрастут, понятно, что челки у всех отрастут, но волосы станут лучше», — прокомментировал Лисовец.

В апреле парикмахер-стилист Меган Маркл Джордж Нортвуд (George Northwood) показал безопасный способ подстричься дома и не испортить внешность. Он посоветовал проводить процедуру напротив большого зеркала с хорошим освещением, используя подходящие парикмахерские ножницы, а также длинную узкую расческу.

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