Раскрыт способ опрятно выглядеть с немытой головой во время карантина

Британский звездный стилист и ведущий мастер бренда средств по уходу за волосами TRESemmé Аарон Карло (Aaron Carlo) показал несколько способов опрятно выглядеть с немытой головой во время карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Парикмахер напомнил, что частое применение шампуня лишает кожу головы жиров, вырабатываемых естественным образом, в результате чего могут появиться раздражение и шелушение. В связи с этим он поделился советами, как наиболее удачно уложить грязные волосы, отказавшись от мытья во время самоизоляции.

В частности, Карло рекомендует затягивать немытые волосы в высокий конский хвост или небрежный пучок, а обладателям вьющихся волос — использовать дополнительные средства для придания объема, такие как мусс или гель. Замаскировать грязную голову также можно с помощью укладки — выпрямив или накрутив волосы.

Помимо этого одним из самых действенных способов, по словам специалиста, является использование сухого шампуня, который придает волосам объем и свежий вид, не нанося им вреда.

Ранее парикмахер-стилист герцогини Сассекской Меган Маркл Джордж Нортвуд (George Northwood) показал безопасный способ постричься дома во время самоизоляции. «Никогда не работайте с мокрыми волосами, потому что вы, вероятно, отрежете больше, чем собирались», — в частности, предупредил он.

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