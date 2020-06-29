«Удлиняющая» ноги поза стала новым женским трендом в соцсетях

Знаменитости и популярные в соцсетях блогерши показали новую позу для фотографий, которая визуально удлиняет и ноги и делает их стройнее. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушки массово опубликовали снимки, на которых позируют перед зеркалом, выставив перед собой прямую ногу и отклонившись корпусом назад. При этом опорная нога, по информации издания, должна быть немного согнута.

Позиция получила название Jazz Legs и стала трендом у фэшн-блогерш, поскольку она позволяет продемонстрировать не только фигуру, но и наряд. «Она [поза] создает иллюзию более длинных ног, а также вытягивает тело, представляя при этом ваш наряд с головы до пят», — поясняют журналисты.

Фото опубликовано @camillecharriere

Так, среди поддержавших флешмоб оказались супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, модельер Алекса Чанг, телеведущая Ферн Коттон, блогерша Камиль Шарьер, актриса Таня Берр и другие.

В мае, во время вспышки коронавируса, знаменитости и блогеры фотографировались в другой позе, также ставшей трендом. Во время самоизоляции они снимались, сидя на коленях в нижнем белье. Например, участница реалити-шоу Love Island Лаура Андерсон поделилась кадром из гардеробной, где она стояла на коленях в разноцветном купальнике и рубашке, а Ким Кардашьян-Уэст продемонстрировала в этой позе нижнее белье собственного бренда Skims.

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