Раскрыта новая «стройнящая» тело поза на пляжном фото

Австралийские блогерши раскрыли новую позу для пляжных фотографий, которая визуально делает тело более стройным и подтянутым. На новую тенденцию в Instagram обратило внимание Daily Mail.

Речь идет о так называемой позе «треугольника». Предполагается, что модель в таком положении распрямляет спину и свободно и расслабленно удерживает одну руку на затылке. Таким образом, пишет издание, создается некая кривая, которая визуально удлиняет туловище и под самым выгодным углом демонстрирует все части тела.

Кроме того, позу можно усовершенствовать — например, использовать ее сидя или подняв вверх обе руки. Отмечается, что еще большего «стройнящего» и удлиняющего ноги эффекта можно добиться, если позировать на снимках в бикини с завышенной талией.

В декабре прошлого года стала известна любимая поза Меган Маркл для фотографий. Тогда беременная герцогиня Сассекская с мужем принцем Гарри обнародовали первую рождественскую фотографию, которая, по мнению поклонников, идентична другому снимку будущей матери. На снимке они стоят спиной к камере в резиденции Фрогмор-хаус.

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