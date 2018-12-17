Раскрыта любимая поза Меган Маркл для фотографий

Беременная Меган Маркл с мужем принцем Гарри обнародовали первую рождественскую фотографию, которая, по мнению поклонников, идентична другому снимку будущей матери. Об этом сообщает The Sun.

На снимке 37-летняя герцогиня Сассетская с мужем Гарри стоят спиной к камере в резиденции Фрогмор-хаус (резиденция членов британской королевской семьи в километре от Виндзорского замка, — прим. «Ленты.ру»). Пара смотрит на фейерверк над прудом и держится за руки. Однако поклонники обратили внимание на фотографию бывшей актрисы Маркл с ее первым мужем, Тревором Энгельсоном (Trevor Engelson), на которой пара также находится спиной к объективу, и их руки переплетены за спиной.

Публикация от Seniors News (@seniorsnews) 16 Дек 2018 в 9:33 PST

Материалы по теме Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества

«Сходство между свадебной открыткой Маркл и Тревора и рождественским фото с Гарри выглядит жутко… Это как минимум странно, позировать одинаково с каждым последующим мужем», – возмутилась пользовательница Twitter в своем аккаунте.

В ноябре российский фотограф Владислав Бурнашев запечатлел женщину, похожую на жену британского принца Гарри Меган Маркл. Всех подписчиков Бурнашева поразило сильное сходство девушки с герцогиней Сассекской.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!