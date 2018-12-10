Меган Маркл копировала Кейт Миддлтон из жажды очаровать королеву

Бывшая актриса Меган Маркл копировала стиль жены принца Уильяма Кейт Миддлтон, чтобы вписаться в королевскую семью. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

Перед помолвкой с принцем Гарри Маркл посещала светские вечера в более облегающей и откровенной одежде. Однако после того, как она стала членом семьи, большинство ее новых нарядов начали походить на сдержанный гардероб Миддлтон.

«Меган была иконой стиля и всегда знала, что надеть. На красной ковровой дорожке и на обложках американских глянцевых журналов она выглядела безупречно. Но, присоединившись к королевской семье, она потеряла себя. Вместо того чтобы найти свой собственный стиль, она постоянно копировала Кейт», — заметил приближенный к королевской семье источник.

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По данным издания, герцогиня Сассекская выбирала крой, цвета и принты на одежде, в частности горошек и клетку, практически идентичные любимым вещам и принтам Кейт Миддлтон.

«Это практика, которую осудили бы в Голливуде. Но она удовлетворяет скромным вкусам королевы», — отметил еще один источник.

В ноябре стало известно, что при подготовке к свадьбе с принцем Гарри Меган Маркл довела до слез Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская расплакалась во время того, как ее дочь принцесса Шарлотта примеряла праздничное платье для церемонии бракосочетания. Оказалось, что наряд не соответствовал требованиям Маркл, и она высказала свое недовольство.

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