Привередливость Меган Маркл обернулась раздором в королевской семье

При подготовке к свадьбе с принцем Гарри Меган Маркл довела до слез Кейт Миддлтон. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на приближенный к королевской семье источник.

Герцогиня Кембиджская расплакалась во время того, как ее дочь принцесса Шарлотта примеряла праздничное платье для церемонии бракосочетания. Оказалось, что наряд не соответствовал требованиям Меган Маркл, и она высказала свое недовольство.

По данным инсайдера, примерка обернулась стрессом для Миддлтон, которая «содрогалась от рыданий», и привела к размолвке между женщинами.

Материалы по теме Всплыли Как стать принцессой, если ты бывшая наркоманка, официантка и пловчиха

В ноябре герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон уличили в том, что по ее заказу известные дизайнеры и модные дома меняли покрой и фасон своей готовой одежды. Следуя советам своего стилиста Наташи Арчер, герцогиня заказывала более длинные и более скромные варианты популярных моделей платьев и костюмов, меняла длину и форму рукавов, воротников и других деталей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!