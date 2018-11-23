Кейт Миддлтон уличили в манипулировании дизайнерами

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон уличили в том, что по ее заказу известные дизайнеры и модные дома меняли покрой и фасон своей готовой одежды. Об этом сообщает Daily Mail.

Следуя советам своего стилиста Наташи Арчер (Natasha Archer), герцогиня заказывала более длинные и более скромные варианты популярных моделей платьев и костюмов, меняла длину и форму рукавов, воротников и других деталей.

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Так, были отмечены изменения дизайна пальто марки Erdem, которое Кейт надела на празднование 90-летия королевы Елизаветы II, белого платья Alexander McQueen с красной вышивкой, в котором герцогиня появлялась на публике во время визита в Канаду, светло-зеленого платья Temperley London, которое она выбрала для официальных церемоний во время визита в Бутан, и других вещей.

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Причиной такого подхода эксперты называют чрезвычайно строгий дресс-код для публичных выходов, обязательный для членов британской королевской семьи. В числе прочего он не допускает глубоких декольте, вырезов, подчеркнутой линии талии, очень коротких юбок и так далее.

В октябре 2018 года герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон встретила короля Нидерландов Виллема-Александра и его супругу королеву Максиму в Букингемском дворце в бледно-голубом платье Alexander McQueen из жатой ткани с шлейфом и брошью с портретом королевы на желтой ленте. Пользователи социальных сетей назвали наряд Кейт «худшим в ее жизни».

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