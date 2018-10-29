Кейт Миддлтон приучила Меган Маркл к дешевой одежде

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Принц Гарри и Меган Маркл (в центре)

Герцогиня Сассекская Меган Маркл приехала с мужем принцем Гарри в Новую Зеландию во время их первого совместного тура в качестве супругов. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты обратили внимание, что на беременной принцессе было черное платье британского онлайн-ретейлера Asos, которое продается на его сайте по цене 35 фунтов стерлингов (менее трех тысяч рублей). Отмечается, что это платье — самое дешевое из всех, что она надевала во время поездки.

Издание считает, что на выход в недорогом наряде Меган Маркл вдохновила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. В 2015 году беременная принцессой Шарлоттой Миддлтон приезжала в детский центр Brookhill Children's Centre в британском Вулидже в платье с принтом в горошек, которое было куплено в том же интернет-магазине по такой же цене.

На данный момент платье как у Меган Маркл полностью распродано на Asos.

Ранее в октябре Меган Маркл посетила с мужем столицу Тонга Нукуалофу. На встречу к принцессе королевства Анжелике Латуфуйпеке герцогиня вышла в красном платье Self-Portrait, с подола которого свисала фирменная бирка бренда.

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